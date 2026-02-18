Catella (A) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Catella (A) hat am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Catella (A) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,69 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,670 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Catella (A) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 582,0 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 44,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,05 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,540 SEK beziffert. Im Vorjahr hatten 0,340 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Catella (A) im vergangenen Geschäftsjahr 2,07 Milliarden SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Catella (A) 2,23 Milliarden SEK umsetzen können.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 0,344 SEK gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 1,88 Milliarden SEK, befunden.

Redaktion finanzen.at