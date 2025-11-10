Catella (A): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Catella (A) hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,32 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Catella (A) ein EPS von -0,270 SEK in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Catella (A) mit einem Umsatz von insgesamt 393,0 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 387,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 1,55 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at