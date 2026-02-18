Catella (B) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Catella (B) stellte am 17.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,69 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,670 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Catella (B) im vergangenen Quartal 582,0 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 44,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Catella (B) 1,05 Milliarden SEK umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,540 SEK eingefahren. Im Vorjahr waren 0,340 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,00 Prozent auf 2,07 Milliarden SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,23 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,344 SEK je Aktie sowie einem Umsatz von 1,88 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at