Catella (B): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Catella (B) lud am 08.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Catella (B) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,57 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,060 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,14 Prozent auf 303,0 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 341,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at