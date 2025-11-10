|
Catella (B) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Catella (B) hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,32 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,270 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Catella (B) mit einem Umsatz von insgesamt 393,0 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 387,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 1,55 Prozent gesteigert.
