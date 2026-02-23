23.02.2026 06:31:29

Catena AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Catena AB hat am 20.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,55 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8,02 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 692,0 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 630,0 Millionen SEK umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 27,24 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Catena AB 19,36 SEK je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,67 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,20 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 24,43 SEK und einen Umsatz von 2,63 Milliarden SEK beziffert.

