Catena AB präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Catena AB hat am 06.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 10,73 SEK. Im letzten Jahr hatte Catena AB einen Gewinn von 4,05 SEK je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 811,0 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 25,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 646,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at