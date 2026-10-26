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26.10.2026 06:31:29
Catena AB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Catena AB hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 9,24 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,57 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,42 Prozent auf 838,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 679,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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