Catena AB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Catena AB hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,58 SEK, nach 4,07 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 675,0 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 546,0 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at