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13.08.2026 06:31:29
Catena Media legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Catena Media hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,110 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,90 Prozent auf 103,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Catena Media 105,0 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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