Switc a Aktie
WKN DE: A2DYD7 / ISIN: US87105L1044
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23.11.2026 10:54:04
Catering giant to switch main share listing to US in further blow to UK
A growing number of firms have been leaving the UK to list shares in the US in recent years.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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