Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Strombedarf
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30.04.2026 17:24:40
Caterpillar-Aktei fester: Konzern profitiert von Energietechnik für Rechenzentren
Caterpillar steigerte den Umsatz in den drei Monaten bis Ende März um mehr als ein Fünftel auf 17,4 Milliarden US-Dollar (14,9 Mrd Euro). Der Überschuss schnellte dabei um mehr als ein Viertel auf 2,55 Milliarden Dollar nach oben.
Die Sparte Power & Energy steigerte den Umsatz im ersten Quartal im Jahresvergleich um mehr als ein Fünftel auf 7 Milliarden US-Dollar, wobei das operative Ergebnis um 13 Prozent auf fast 1,5 Milliarden Dollar wuchs. Rückenwind lieferte dabei die Nachfrage nach Energietechnik für Rechenzentren sowie Technik für die Öl- und Gasindustrie.
Caterpillar ist eigentlich als einer der weltweit größten Hersteller von Bergbau- und Baumaschinen bekannt, doch in zuletzt mauserte sich der Geschäftsbereich Power & Energy zum am schnellsten wachsenden Segment. Die Sparte produziert Generatoren, Motoren und Gasturbinen, die in Industrieanlagen und großen Rechenzentren eingesetzt werden.
Dieser KI-Boom treibt die Caterpillar-Aktie schon eine Weile an. Auf Sicht von zwölf Monaten hat sie gut 180 Prozent gewonnen.
Im NYSE-Handel legt die Caterpillar-Aktie zeitweise um 8,84 Prozent zu auf 882,01 US-Dollar.
/mis/nas/he
IRVING (dpa-AFX)
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