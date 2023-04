Caterpillar-Aktie fällt dennoch: Caterpillar macht mehr Umsatz und Gewinn

Der Nettogewinn legte in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um ein Viertel auf 1,9 Milliarden US-Dollar zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Irving im US-Bundesstaat Texas mitteilte. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg von 2,88 auf 4,91 Dollar. Analysten hatten hier mit deutlich weniger gerechnet.

Der Umsatz kletterte im ersten Quartal um 17 Prozent auf 15,9 Milliarden US-Dollar. Dabei profitierte Caterpillar nicht nur von höheren Verkaufspreisen, sondern auch von einem gestiegenen Absatz. Die Maschinen von Caterpillar sind für die Bau-, Bergbau- und Energiewirtschaft von entscheidender Bedeutung und deren Absatzzahlen werden als Indikator für die Entwicklung der Weltwirtschaft angesehen.

Die Caterpillar-Aktie verliert im Handel an der NYSE zeitweise 4,50 Prozent auf 206,46 US-Dollar.

IRVING (dpa-AFX)