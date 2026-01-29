Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Starker Jahresschluss
|
29.01.2026 17:26:00
Caterpillar-Aktie profitiert von Rekord-Quartalszahlen
Caterpillarübertraf beim bereinigten Gewinn je Aktie - einer von Analysten besonders beachteten Kennziffer - die Erwartungen im Schlussquartal deutlich. Er stieg um 2 Cent auf 5,16 Dollar - Analysten hatten hier einen Rückgang erwartet.
Zugleich konnte der Konzern seine Wachstumsdynamik im letzten Jahresviertel unerwartet stark beschleunigen. Der Umsatz schoss den Angaben zufolge in den drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf 19,1 Milliarden Dollar (16 Mrd Euro) in die Höhe. Dabei profitierte der Konzern von reger Nachfrage. Einen Teil des Anstiegs hätten aber negative Preiseffekte wieder zunichtegemacht, hieß es.
Im Gesamtjahr stieg der Erlös somit um vier Prozent auf 67,6 Milliarden Dollar. Höhere Restrukturierungskosten und Steuereffekte drückten allerdings auf die Ergebnisse. Unter dem Strich schrumpfte der Gewinn von 10,8 auf 8,9 Milliarden Dollar.
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. Das Unternehmen gilt als Indikator für die Weltwirtschaft, da die Maschinen auf jedem Kontinent in den Bereichen Bau, Bergbau, Energie und Transport eingesetzt werden.
Die Caterpillar-Aktie zieht auf die Nachrichten im US-Handel an und gewinnt 3,4 Prozent auf 665,15 Dollar.
/tav/nas/mis
IRVING (dpa-AFX)
