Caterpillar Aktie

Caterpillar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Starker Jahresschluss 29.01.2026 17:26:00

Caterpillar-Aktie profitiert von Rekord-Quartalszahlen

Caterpillar-Aktie profitiert von Rekord-Quartalszahlen

Der Baumaschinen-Spezialist Caterpillar hat das vierte Quartal 2025 überraschend stark und auf Rekordniveau abgeschlossen.

Auch im Gesamtjahr erwirtschafteten die US-Amerikaner dadurch laut Mitteilung vom Donnerstag den höchsten Erlös in ihrer Geschichte. "Mit einem Rekord-Auftragsbestand beginnen wir nun das neue Jahr mit einer starken Dynamik", sagte Konzernchef Joe Creed.

Caterpillarübertraf beim bereinigten Gewinn je Aktie - einer von Analysten besonders beachteten Kennziffer - die Erwartungen im Schlussquartal deutlich. Er stieg um 2 Cent auf 5,16 Dollar - Analysten hatten hier einen Rückgang erwartet.

Zugleich konnte der Konzern seine Wachstumsdynamik im letzten Jahresviertel unerwartet stark beschleunigen. Der Umsatz schoss den Angaben zufolge in den drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf 19,1 Milliarden Dollar (16 Mrd Euro) in die Höhe. Dabei profitierte der Konzern von reger Nachfrage. Einen Teil des Anstiegs hätten aber negative Preiseffekte wieder zunichtegemacht, hieß es.

Im Gesamtjahr stieg der Erlös somit um vier Prozent auf 67,6 Milliarden Dollar. Höhere Restrukturierungskosten und Steuereffekte drückten allerdings auf die Ergebnisse. Unter dem Strich schrumpfte der Gewinn von 10,8 auf 8,9 Milliarden Dollar.

Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. Das Unternehmen gilt als Indikator für die Weltwirtschaft, da die Maschinen auf jedem Kontinent in den Bereichen Bau, Bergbau, Energie und Transport eingesetzt werden.

Die Caterpillar-Aktie zieht auf die Nachrichten im US-Handel an und gewinnt 3,4 Prozent auf 665,15 Dollar.

/tav/nas/mis

IRVING (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Kosten für Trump-Zölle dürften für Caterpillar noch weiter in die Milliarden gehen
Caterpillar überzeugt Anleger mit starkem Quartal - Energienachfrage stützt Wachstum
So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 10 Jahren abgeworfen

Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com,Caterpillar

Nachrichten zu Caterpillar Inc.

mehr Nachrichten