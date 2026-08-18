Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
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18.08.2026 19:56:27
Caterpillar Costs the Dow 255 Points and Most Stocks Barely Notice
Twenty of the 30 Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) stocks are up today. The Dow is down anyway. That tells you most of what you need to know about this session.The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) is down 1.02% as of 1:18 p.m. ET, and the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has fallen 0.50%. The Dow may have the smallest drop, losing just 0.17%, but it's still below the breakeven bar.The Nasdaq took the worst of it early, hitting roughly negative 1.4% near 11 a.m. ET before clawing back some of the damage. The Dow has hovered near the flatline all day.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Caterpillar Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Caterpillar Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|67 575,00
|-0,07%
|Caterpillar Inc.
|727,20
|-4,52%
|Dow Inc
|26,88
|-0,55%
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