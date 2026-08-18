Caterpillar Aktie

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WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

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18.08.2026 19:56:27

Caterpillar Costs the Dow 255 Points and Most Stocks Barely Notice

Twenty of the 30 Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) stocks are up today. The Dow is down anyway. That tells you most of what you need to know about this session.The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) is down 1.02% as of 1:18 p.m. ET, and the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has fallen 0.50%. The Dow may have the smallest drop, losing just 0.17%, but it's still below the breakeven bar.The Nasdaq took the worst of it early, hitting roughly negative 1.4% near 11 a.m. ET before clawing back some of the damage. The Dow has hovered near the flatline all day.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Caterpillar Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 67 575,00 -0,07% Caterpillar Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Caterpillar Inc. 727,20 -4,52% Caterpillar Inc.
Dow Inc 26,88 -0,55% Dow Inc

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Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigte sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
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