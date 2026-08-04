Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
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04.08.2026 13:50:00
Caterpillar is killing it, and data-center demand is driving record revenue
Caterpillar’s stock surges after the biggest earnings beat in five years, as demand for data-center construction provided a boost.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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