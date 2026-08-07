Caterpillar legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Caterpillar ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Caterpillar die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,350 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Caterpillar im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28,44 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 22,94 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at