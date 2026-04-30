Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
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30.04.2026 14:54:00
Caterpillar rides strong AI power demand to a big earnings beat — and a stock surge
The construction manufacturer reported a 38% rise in sales in its construction industries arm.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Aktien in diesem Artikel
|Caterpillar Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|60 600,00
|-1,50%
|Caterpillar Inc.
|758,00
|9,10%