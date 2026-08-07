Caterpillar: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Caterpillar ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Caterpillar die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 547,37 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Caterpillar ein EPS von 265,36 ARS je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 28 943,54 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19 033,23 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at