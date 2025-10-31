Caterpillar: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Caterpillar hat am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 324,67 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Caterpillar noch ein Gewinn pro Aktie von 238,05 ARS in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 23 469,35 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15 154,47 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at