Caterpillar stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Caterpillar hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,36 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,370 CAD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Caterpillar in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24,29 Milliarden CAD im Vergleich zu 21,97 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at