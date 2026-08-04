Caterpillar Aktie

Caterpillar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

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04.08.2026 16:50:03

Caterpillar Stock Rises 6% After Strong Q2 Revenue And Profit Growth

(RTTNews) - Caterpillar Inc. (CAT) shares gained $50.76, or 6.12 percent, to $880.79 on Monday, after the construction and mining equipment maker reported higher second-quarter earnings and revenue compared with the prior year.

The stock opened at $922.00 and traded between $878.78 and $935.00 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $405.46 to $1,073.46. Trading volume reached 1.75 million shares, compared with an average daily volume of 3.19 million shares.

Second-quarter net earnings increased to $3.593 billion, or $7.77 per share, from $2.179 billion, or $4.62 per share, a year earlier. Adjusted earnings rose to $8.17 per share. Revenue climbed 24.0 percent to $20.543 billion from $16.569 billion in the prior-year quarter.

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