Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|
04.08.2026 16:50:03
Caterpillar Stock Rises 6% After Strong Q2 Revenue And Profit Growth
(RTTNews) - Caterpillar Inc. (CAT) shares gained $50.76, or 6.12 percent, to $880.79 on Monday, after the construction and mining equipment maker reported higher second-quarter earnings and revenue compared with the prior year.
The stock opened at $922.00 and traded between $878.78 and $935.00 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $405.46 to $1,073.46. Trading volume reached 1.75 million shares, compared with an average daily volume of 3.19 million shares.
Second-quarter net earnings increased to $3.593 billion, or $7.77 per share, from $2.179 billion, or $4.62 per share, a year earlier. Adjusted earnings rose to $8.17 per share. Revenue climbed 24.0 percent to $20.543 billion from $16.569 billion in the prior-year quarter.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Caterpillar Inc.
|
16:57
|ROUNDUP: Caterpillar verdient deutlich mehr - Aktie legt kräftig zu (dpa-AFX)
|
16:13
|AKTIE IM FOKUS: Caterpillar-Kurs widerlegt KI-Sorgen - Kurs zieht mächtig an (dpa-AFX)
|
16:01
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
03.08.26
|Ausblick: Caterpillar verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Caterpillar-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
31.07.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
30.07.26