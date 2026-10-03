Caterpillar Trades Above $800. Here's Why It Could Be a $1,000 Stock by 2028.

Caterpillar (NYSE: CAT) is a leading maker of construction and mining equipment, off-highway diesel and natural gas engines, industrial gas turbines, and diesel-electric locomotives.

On Oct. 1, the industrial stock was trading at around $822 per share and was up more than 43% so far this year, though it's down notably from the 52-week high of $1,073.46 it reached on June 30.

In that context, it certainly isn't out of the realm of possibility that Caterpillar could be trading above $1,000 within the next three years, and here are three reasons why I think it will be.

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