Corning Aktie
WKN: 850808 / ISIN: US2193501051
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07.09.2026 18:49:19
Caterpillar vs. Corning: Which Stock Is a Better Buy in 2026?
Is the global economy better served by heavy iron or high-tech glass? Choosing between Caterpillar (NYSE:CAT) and Corning (NYSE:GLW) requires weighing the stability of a construction giant against a materials science innovator.Caterpillar builds the massive machines that move the earth, while Corning develops the precision glass and fiber that move data. These companies represent two different ways to play the industrial and technological trends of the decade. This comparison examines their financial strength and current market value to help you decide which stock is a better buy today.In its latest annual report, Caterpillar noted that its primary customers operate in the construction, energy, transportation, and mining industries. Caterpillar operates as a global leader in the heavy machinery market, serving customers among construction stocks and mining firms through a network of 160 independent dealers. Recent strategic moves include the 2026 acquisitions of Skycatch, Inc. and Monarch Tractor, which help the company expand its capabilities in autonomous operations and electric tractor technology.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Corning Inc.
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|Caterpillar Inc.
|700,00
|0,32%
|Corning Inc.
|134,86
|2,06%
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