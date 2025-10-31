Caterpillar: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Caterpillar gab am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,06 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 17,64 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,11 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at