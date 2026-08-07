Caterpillar: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Caterpillar ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Caterpillar die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 BRL gegenüber 0,030 BRL im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 103,81 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Caterpillar einen Umsatz von 93,91 Milliarden BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at