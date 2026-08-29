Generation Income Properties Aktie

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29.08.2026 15:30:00

Caterpillar's Power Generation Business Is Nearly as Big as Its Construction Segment. Here's What That Shift Means for the Stock's Multiple

Investors mostly know Caterpillar (NYSE: CAT) as a maker of bulldozers and backhoes, and construction equipment is still a huge part of its business, to be sure.What was only an ancillary part of its business mix, however, is quickly becoming an important profit center for the company. This new center is Caterpillar's power generation unit, which offers conventional combustion-power generators, gas turbines, and even some solar power solutions.This shift -- or perhaps more precisely, the reason for this shift -- is affecting the stock's valuation in a way the market is likely to support for the foreseeable future.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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