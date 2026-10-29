Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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29.10.2026 13:25:00
Caterpillar’s stock is sinking. Here’s what that means for the Dow.
Caterpillar’s data center business is fine, but other areas disappointed and the stock was heading for its biggest loss in years.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Dow Inc
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|S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dow-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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21.10.26
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14.10.26
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07.10.26
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07.10.26
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30.09.26
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Analysen zu Dow Inc
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