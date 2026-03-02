Cathay Biotech A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Cathay Biotech A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Cathay Biotech A 0,250 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Cathay Biotech A im vergangenen Quartal 750,4 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cathay Biotech A 742,8 Millionen CNY umsetzen können.

Cathay Biotech A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,830 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,840 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 3,30 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 11,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,95 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,930 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 3,17 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at