|
02.03.2026 06:31:29
Cathay Biotech A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Cathay Biotech A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Cathay Biotech A 0,250 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Cathay Biotech A im vergangenen Quartal 750,4 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cathay Biotech A 742,8 Millionen CNY umsetzen können.
Cathay Biotech A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,830 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,840 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 3,30 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 11,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,95 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,930 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 3,17 Milliarden CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.