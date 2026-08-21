Cathay Biotech A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cathay Biotech A lud am 19.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 CNY gegenüber 0,240 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 1,03 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 885,6 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at