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02.11.2026 06:31:29
Cathay Biotech A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Cathay Biotech A hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,21 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cathay Biotech A 0,200 CNY je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 937,7 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 874,3 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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