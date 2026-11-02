Cathay Biotech A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cathay Biotech A hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,21 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cathay Biotech A 0,200 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 937,7 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 874,3 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at