Cathay Financial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cathay Financial präsentierte am 16.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2,22 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,510 TWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 193,35 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,99 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 7,06 TWD. Im Vorjahr hatte Cathay Financial 7,29 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Der Jahresumsatz wurde auf 1 058,69 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 804,19 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at