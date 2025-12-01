Cathay Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Cathay Financial hat am 28.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,95 TWD. Im Vorjahresviertel waren 2,12 TWD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 156,53 Milliarden TWD in den Büchern – ein Minus von 50,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cathay Financial 319,01 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at