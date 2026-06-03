Cathay Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Cathay Financial präsentierte in der am 01.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cathay Financial 0,660 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 4,50 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,793 USD sowie einen Umsatz von 3,35 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at