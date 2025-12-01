Cathay Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cathay Financial lud am 28.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cathay Financial 0,660 USD je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 47,01 Prozent auf 5,23 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,87 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at