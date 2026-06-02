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02.06.2026 06:31:29
Cathay Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Cathay Financial gab am 01.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 2,15 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cathay Financial 2,18 TWD je Aktie verdient.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,97 Prozent auf 142,30 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143,69 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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