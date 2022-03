Cathay Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cathay Financial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,572 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cathay Financial 0,368 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,07 Prozent auf 5,47 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Cathay Financial 5,59 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,552 USD sowie einem Umsatz von 5,47 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 4,35 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Cathay Financial ein Gewinn pro Aktie von 2,32 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,45 Prozent zurück. Hier wurden 22,15 Milliarden USD gegenüber 22,47 Milliarden USD im Vorjahr generiert.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 4,32 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 22,92 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at