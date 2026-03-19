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19.03.2026 06:31:28

Cathay Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cathay Financial hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cathay Financial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 165,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,23 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit einem EPS von 2,27 USD lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als Cathay Financial mit 2,27 USD je Aktie genauso viel verdiente.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 33,97 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Cathay Financial einen Umsatz von 25,04 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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