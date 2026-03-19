Cathay Financial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cathay Financial gab am 16.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,72 USD. Im letzten Jahr hatte Cathay Financial einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 165,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,23 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,35 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,539 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 3,42 Milliarden USD ausgegangen.

Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 2,27 USD. Im Vorjahr waren ebenfalls 2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Cathay Financial mit einem Umsatz von insgesamt 33,98 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 25,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 35,69 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,14 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 12,16 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at