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03.06.2026 06:31:29
Cathay Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Cathay Financial hat am 01.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,660 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cathay Financial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,50 Milliarden USD im Vergleich zu 4,37 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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