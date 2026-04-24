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24.04.2026 06:31:29
Cathay General Bancorp: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Cathay General Bancorp hat am 22.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cathay General Bancorp 0,980 USD je Aktie verdient.
Cathay General Bancorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 343,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 334,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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