23.10.2026 06:31:29

Cathay General Bancorp stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cathay General Bancorp hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 1,43 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cathay General Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 1,13 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 387,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 353,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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