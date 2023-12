Cathay Pacific bestellte Frachtmaschinen im Milliardenwert bei Airbus - Airbus-Aktie könnte neuen Rekord schaffen

Hinzu komme die Option auf 20 weitere Maschinen, teilte Cathay Pacific Airways am Freitag in Hongkong mit. Die Auslieferungen sollen ab 2027 beginnen und bis Ende 2029 abgeschlossen werden. Der Kauf habe einen Listenwert von rund 2,7 Milliarden Dollar vor kundenspezifischen Rabatten, so Cathay Pacific. Für die Fluggesellschaft ist dies die größte Auftragsvergabe für Frachtmaschinen seit 16 Jahren. Das Unternehmen hat eine der größten Cargo-Flotten weltweit. Mit dem Auftrag schlug Airbus den US-Rivalen Boeing aus dem Rennen.

Airbus-Aktie auf Rekordkurs - Deutsche Bank optimistisch

Die Aktien von Airbus steuern am Freitag nach einem positiven Analystenkommentar und einem Großauftrag aus Asien auf ein Rekordhoch zu. Sie stiegen am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um knapp ein Prozent auf 139,74 Euro. Auf Xetra wäre das eine Bestmarke.

Analyst Christophe Menard von der Deutschen Bank traut den Aktien des Flugzeugbauers noch mehr zu. Er hob das Kursziel von 130 auf 152 Euro an und stufte die Papiere entsprechend von "Hold" auf "Buy" hoch. Die Lieferkettenprobleme, die lange auf der Produktion gelastet haben, besserten sich und bei den Auslieferungen sei der Wendepunkt 2023 erreicht, erklärte der Experte.

Damit reiht sich Menard in die Liste der optimistischen Analysten ein. Experten der Citigroup, von Goldman Sachs, JPMorgan, Stifel, Exane BNP Paribas, Morgan Stanley und vom Bankhaus Metzler setzen sogar Kursziele über 160 Euro an. Das durchschnittliche Kursziel der 24 von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Analysten liegt bei gut 151 Euro.

Gleichzeitig können die Airbus-Aktionäre zum Wochenschluss über einen Großauftrag über sechs Frachtmaschinen des Typs A350 von Cathay Pacific (Cathay Pacific Airways) freuen. Hinzu kommt die Option auf 20 weitere Maschinen, teilte Cathay in Hongkong mit. Der Kauf habe einen Listenwert von rund 2,7 Milliarden Dollar vor kundenspezifischen Rabatten.

