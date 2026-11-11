Airbus Aktie

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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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11.11.2026 07:42:28

Cathay Pacific orders 14 Airbus aircraft to expand its fleet

The airline is buying 11 Airbus A330-900 widebody aircraft and three Airbus A321neo jetsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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