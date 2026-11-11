Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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11.11.2026 07:42:28
Cathay Pacific orders 14 Airbus aircraft to expand its fleet
The airline is buying 11 Airbus A330-900 widebody aircraft and three Airbus A321neo jetsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Airbus SE
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12:26
|Optimismus in Paris: CAC 40 am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
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11.11.26
|Euronext-Handel: CAC 40 am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
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11.11.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
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11.11.26
|Börse Paris: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im CAC 40 (finanzen.at)
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10.11.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
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