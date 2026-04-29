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29.04.2026 06:31:29
Cathay Real Estate Development informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Cathay Real Estate Development gab am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,21 TWD, nach 0,170 TWD im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat Cathay Real Estate Development mit einem Umsatz von insgesamt 11,15 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,15 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 116,44 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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