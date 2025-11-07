|
Cathay Real Estate Development: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Cathay Real Estate Development ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cathay Real Estate Development die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 TWD gegenüber 0,070 TWD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,18 Milliarden TWD, während im Vorjahreszeitraum 3,09 Milliarden TWD ausgewiesen worden waren.
