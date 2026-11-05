Cathay Real Estate Development vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cathay Real Estate Development präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,45 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cathay Real Estate Development 0,530 TWD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Cathay Real Estate Development 5,24 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,18 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at