Cathay Real Estate Development: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cathay Real Estate Development lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 TWD, nach 1,21 TWD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Cathay Real Estate Development im vergangenen Quartal 3,28 Milliarden TWD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 47,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cathay Real Estate Development 6,22 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at