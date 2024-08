Cathay Real Estate Development zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cathay Real Estate Development hat am 07.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,360 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,34 Milliarden TWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,93 Milliarden TWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at