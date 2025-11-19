Cathedra Bitcoin: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Cathedra Bitcoin lud am 17.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,150 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,97 Prozent auf 5,5 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at